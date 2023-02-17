Посла Италии вызвали в российский МИД

В ведомстве отметили, что Россия остается открытой к культурному диалогу и ожидает этого же от итальянской стороны.

Так, 8 февраля организаторы международного фестиваля Pianistico отменили выступления пианиста Дениса Мацуева, которые должны были пройти в Италии в мае. Отмечается, что решение было принято после обращения мэров городов Брешиа и Бергамо, которые поддержали соответствующую просьбу посла Украины в Италии Ярослава Мельника.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на такое решение написала: «Королевство кривых зеркал». Она напомнила, что на фестивале в Сан-Ремо, вопреки мнению общественности, украинский президент Владимир Зеленский выступил со своей речью.

