Посла Италии вызвали в российский МИД
Посла Италии в Москве Джорджо Стараче вызвали в российский МИД из-за отмен в стране выступлений исполнителей из РФ. Об этом сообщили в ведомстве.
В сообщении говорится, что в ходе беседы российской стороной было «выражено недоумение» из-за последних событий. Решения Рима в МИД сочли тенденцией к дискриминации деятелей искусства.
В ведомстве отметили, что Россия остается открытой к культурному диалогу и ожидает этого же от итальянской стороны.
Так, 8 февраля организаторы международного фестиваля Pianistico отменили выступления пианиста Дениса Мацуева, которые должны были пройти в Италии в мае. Отмечается, что решение было принято после обращения мэров городов Брешиа и Бергамо, которые поддержали соответствующую просьбу посла Украины в Италии Ярослава Мельника.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на такое решение написала: «Королевство кривых зеркал». Она напомнила, что на фестивале в Сан-Ремо, вопреки мнению общественности, украинский президент Владимир Зеленский выступил со своей речью.
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