Послу ФРГ в РФ заявили протест из-за встречи депутата бундестага с Закаевым
Послу Германии в РФ Александру Ламбсдорфу заявили решительный протест из-за встречи депутата бундестага Родериха Кизеветтера с главой запрещенной в России террористической организации «Чеченская Республика Ичкерия» Ахмедом Закаевым (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом заявили в МИД РФ.
Ранее Ламбсдорф был вызван во внешнеполитическое ведомство, пишет RT.
Как напомнили в МИД, немецкий депутат и Закаев встретились в Киеве при содействии украинского режима. Кизеветтер приветствовал антироссийскую деятельность террористов из запрещенной организации, которые участвовали в диверсионных акциях в Белгородской и Курской областях. Также парламентарий призвал их к сотрудничеству с ФРГ, в том числе к вербовке российских релокантов в Германии для операций по дестабилизации общественно-политической обстановки в РФ.
«В Москве расценивают... встречу депутата парламента ФРГ с отъявленными преступниками как неоспоримое доказательство нацеленности германских властей на вмешательство во внутренние дела и создание угроз для национальной безопасности России», - подчеркнули в МИД.
Германскую сторону предупредили, что подобные враждебные шаги получат должный отпор.
- «Хорошие ливни!»: Каким будет лето 2026 после затяжной зимы
- Синоптик объяснил, почему в Сибири жаркая погода, а в Москве – снег
- Почему работодатели сделали ставку на «пенсионеров» и молодежь
- Акинфеев зарегистрировал товарный знак «нога бога»
- Педагоги объяснили, почему поправки в законе не помогли защитить учителей
- «Работать начинают в 14 лет»: Почему кадровый резерв в России сократился вдвое
- Послу ФРГ в РФ заявили протест из-за встречи депутата бундестага с Закаевым
- «От +2 до +10»: Шувалов раскрыл, когда в Москве снова потеплеет
- Шувалов: Нешашлычная погода в Москве сохранится до последнего дня апреля
- Фигурист Алиев признался, что переболел туберкулезом