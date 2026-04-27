Послу ФРГ в РФ заявили протест из-за встречи депутата бундестага с Закаевым

Послу Германии в РФ Александру Ламбсдорфу заявили решительный протест из-за встречи депутата бундестага Родериха Кизеветтера с главой запрещенной в России террористической организации «Чеченская Республика Ичкерия» Ахмедом Закаевым (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом заявили в МИД РФ.

Ранее Ламбсдорф был вызван во внешнеполитическое ведомство, пишет RT.

Как напомнили в МИД, немецкий депутат и Закаев встретились в Киеве при содействии украинского режима. Кизеветтер приветствовал антироссийскую деятельность террористов из запрещенной организации, которые участвовали в диверсионных акциях в Белгородской и Курской областях. Также парламентарий призвал их к сотрудничеству с ФРГ, в том числе к вербовке российских релокантов в Германии для операций по дестабилизации общественно-политической обстановки в РФ.

«В Москве расценивают... встречу депутата парламента ФРГ с отъявленными преступниками как неоспоримое доказательство нацеленности германских властей на вмешательство во внутренние дела и создание угроз для национальной безопасности России», - подчеркнули в МИД.

Германскую сторону предупредили, что подобные враждебные шаги получат должный отпор.

