Посла Франции вызвали в МИД РФ из-за заявления министра Стефана Сежурне

Посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД РФ в связи с высказываниями главы МИД республики Стефана Сежурне в отношении России. Об этом заявили в дипведомстве.

В российском МИДе считают, что МИД Франции подрывает «любую возможность диалога с Москвой», заявляя об отсутствии интереса разговаривать с официальными лицами России. В российском ведомстве утверждают, что заявления Сежурне «не имеют ничего общего с действительностью».

Дипведомство указало на неприемлемость подобных высказываний, так как они направлены на «подрыв самой возможности любого диалога между двумя странами».

Глава МИД Франции отказался от диалога с Россией «без доверия»

Ранее глава МИД Франции Стефан Сежурне в эфире телеканала France 24 заявил, что у России и Франции долгая история борьбы с терроризмом, однако сегодня Париж не заинтересован вести дискуссии с представителями России из-за того, что «их коммюнике по итогам переговоров являются ложными». По его мнению, чтобы диалог состоялся, необходимо прежде восстановить доверие между сторонами.

Заявление прозвучало после телефонного разговора министра обороны России Сергея Шойгу и министра Вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню. 3 апреля они провели первый с октября 2022 года разговор, в ходе которого обсудили в том числе теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле».

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
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