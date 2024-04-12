Посла Франции вызвали в МИД РФ из-за заявления министра Стефана Сежурне

Посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД РФ в связи с высказываниями главы МИД республики Стефана Сежурне в отношении России. Об этом заявили в дипведомстве.

В российском МИДе считают, что МИД Франции подрывает «любую возможность диалога с Москвой», заявляя об отсутствии интереса разговаривать с официальными лицами России. В российском ведомстве утверждают, что заявления Сежурне «не имеют ничего общего с действительностью».

Дипведомство указало на неприемлемость подобных высказываний, так как они направлены на «подрыв самой возможности любого диалога между двумя странами».