Глава МИД Франции отказался от диалога с Россией «без доверия»
9 апреля 202415:36
Дальнейший диалог с российскими официальными лицами не входит в интересы Франции. Об этом заявил министр иностранных дел страны Стефан Сежурне, пишет журнал Le Point.
Глава МИД Франции посетовал на то, что выходящие пресс-релизы и сообщения якобы не соответствуют действительности.
Сежурне отметил, что необходимо восстановить доверие, прежде чем продолжать переговорный процесс.
Ранее бывший французский лидер Франсуа Олланд заявил, что правительству Франции не следует иметь никаких контактов с Россией.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru