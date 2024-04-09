Глава МИД Франции отказался от диалога с Россией «без доверия»

Глава МИД Франции посетовал на то, что выходящие пресс-релизы и сообщения якобы не соответствуют действительности.

Сежурне отметил, что необходимо восстановить доверие, прежде чем продолжать переговорный процесс.

Ранее бывший французский лидер Франсуа Олланд заявил, что правительству Франции не следует иметь никаких контактов с Россией.

