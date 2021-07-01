Посла Чехии вызвали в МИД России из-за претензий по взрывам во Врбетице

Дипломат назвала неприемлемыми требования чешской стороны о выплате Россией компенсации в связи с инцидентом, отмечает RT.

«Прага запуталась в своих версиях, запуталась в собственных интересах, потому что к национальным интересам это не имеет никакого отношения, и просто переключилась на создание мифологии и продвижении собственных фантазий, которые выдает за некие факты», — цитирует Захарову РЕН ТВ.

Кроме того, официальный представитель МИД сообщила, что в чешских правящих кругах нет единого мнения о версиях взрывов во Врбетице, отмечает Газета.ру.

Ранее посол РФ в Чехии Александр Змеевский получил ноту от Праги с требованием возместить ущерб от взрывов во Врбетице, напоминает «Свободная пресса». Чешская сторона потребовала от Москвы выплатить около 25,5 млн евро, пишет News.ru.

