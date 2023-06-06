Посла Бельгии вызвали в МИД России
МИД России выразил после Бельгии в Москве решительный протест в связи с вскрывшимися фактами применения бельгийского оружия украинскими диверсантами в Белгородской области. Об этом говорится в Telegram-канале дипведомства.
Дипломаты напомнили, что Москва неоднократно предупреждала о недопустимости передачи ВСУ западного вооружения и техники.
Министерство призвало Брюссель обратить внимание поддержку Украиной террористов, целью которой являются мирные жители и гражданская инфраструктура России.
Ранее МИД России назвал подрыв Каховской ГЭС террористическим актом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Омбудсмен Мерзлякова сообщила о гибели трех срочников в Белгородской области
- Военный эксперт назвал разрушение Каховской ГЭС частью плана ВСУ
- Эрдоган предложит парламенту рассмотреть поправки в конституцию
- Посла Бельгии вызвали в МИД России
- СМИ: в Кривом Роге взлетели цены на питьевую воду
- Хачанов проиграл Джоковичу в четвертьфинале «Ролан Гарроса»
- Сальдо пообещал освободить украинцев от «клики Зеленского»
- МИД России назвал подрыв Каховской ГЭС террористическим актом
- Зеленский заявил об отсутствии на Украине инфраструктуры для F-16
- Минфин: нефтегазовые доходы бюджета России упали на 50%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru