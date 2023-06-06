Посла Бельгии вызвали в МИД России

МИД России выразил после Бельгии в Москве решительный протест в связи с вскрывшимися фактами применения бельгийского оружия украинскими диверсантами в Белгородской области. Об этом говорится в Telegram-канале дипведомства.

«Попутали берега»: Зачем ВСУ взорвали Каховскую ГЭС

Дипломаты напомнили, что Москва неоднократно предупреждала о недопустимости передачи ВСУ западного вооружения и техники.

Министерство призвало Брюссель обратить внимание поддержку Украиной террористов, целью которой являются мирные жители и гражданская инфраструктура России.

Ранее МИД России назвал подрыв Каховской ГЭС террористическим актом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ДипломатияМИД РФ

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