Посла Армении в Белоруссии отозвали в Ереван для консультаций

«Посол республики... в Беларуси вызван в Ереван для консультаций», — сообщила представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что он сам и армянские чиновники не будут посещать Белоруссию при президенте Александре Лукашенко, напоминает РЕН ТВ. Армянский политик обвинил белорусского лидера в участии в подготовке конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году и поддержке Азербайджана.

