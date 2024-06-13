Посла Армении в Белоруссии отозвали в Ереван для консультаций
Армения отозвала для консультаций своего посла в Белоруссии Размика Хумаряна. Об этом заявила пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян, передает ТАСС.
«Посол республики... в Беларуси вызван в Ереван для консультаций», — сообщила представитель внешнеполитического ведомства.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что он сам и армянские чиновники не будут посещать Белоруссию при президенте Александре Лукашенко, напоминает РЕН ТВ. Армянский политик обвинил белорусского лидера в участии в подготовке конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году и поддержке Азербайджана.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru