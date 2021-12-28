Порошенко заявил о готовности дать пояснения по уголовному делу против него
28 декабря 202122:20
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности дать пояснения по уголовному делу, возбужденному против него. Об этом сообщает ТАСС.
При этом политик отметил, что для этого не намерен «ломать свой график» и возвращаться на родину. По словам Порошенко, в настоящее время он проводит деловые встречи в Польше.
Дату своего возвращения бывший президент не назвал.
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28 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru