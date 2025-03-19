Порошенко заявил, что его пригласили в США на «встречи высокого уровня»

По его словам, он готов «приобщиться к лоббированию этой резолюции», указав, что получил «приглашение в Вашингтон и Флориду на встречи высокого уровня».

«Надеюсь, что в офисе президента Украины хватит ума на этот раз не блокировать мою поездку в США», - заключил политик.

Ранее Порошенко заявил, что если Киев примут в Евросоюз, то в этом случае он намерен баллотироваться в Европарламент, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

