Порошенко заявил, что его пригласили в США на «встречи высокого уровня»
Украине необходима новая двухпартийная резолюция Конгресса США о дальнейшей разносторонней поддержке Киева. Об этом в своём Telegram-канале заявил бывший украинский президент Пётр Порошенко (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).
По его словам, он готов «приобщиться к лоббированию этой резолюции», указав, что получил «приглашение в Вашингтон и Флориду на встречи высокого уровня».
«Надеюсь, что в офисе президента Украины хватит ума на этот раз не блокировать мою поездку в США», - заключил политик.
Ранее Порошенко заявил, что если Киев примут в Евросоюз, то в этом случае он намерен баллотироваться в Европарламент, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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