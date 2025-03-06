Порошенко признал, что работает с американскими партнерами

Комментируя появившиеся в СМИ публикации о тайных переговорах команды политика с окружением президента США Дональда Трампа, он указал, что его партия действует «публично и прозрачно» с целью «сохранения двухпартийной поддержки Украины».

Политик отметил, что он неоднократно предлагал действующим украинским властям скоординировать эту работу «вплоть до приглашения на них посла».

«Также неоднократно публично говорили об отсутствии коммуникации у властной команды с американской администрацией, что создает риск для государства», - написал Порошенко.

Ранее экс-премьер Украины Юлия Тимошенко также признала, что ведёт переговоры «со всеми союзниками Украины», сообщает RT. При этом и она, и Порошенко, выступают против президентских выборов в стране во время боевых действий.

