Порошенко признал, что работает с американскими партнерами

Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко (внесён Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) в своих соцсетях признал, что действительно работает с американскими партнёрами.

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Комментируя появившиеся в СМИ публикации о тайных переговорах команды политика с окружением президента США Дональда Трампа, он указал, что его партия действует «публично и прозрачно» с целью «сохранения двухпартийной поддержки Украины».

Политик отметил, что он неоднократно предлагал действующим украинским властям скоординировать эту работу «вплоть до приглашения на них посла».

«Также неоднократно публично говорили об отсутствии коммуникации у властной команды с американской администрацией, что создает риск для государства», - написал Порошенко.

Ранее экс-премьер Украины Юлия Тимошенко также признала, что ведёт переговоры «со всеми союзниками Украины», сообщает RT. При этом и она, и Порошенко, выступают против президентских выборов в стране во время боевых действий.

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ФОТО: РИА Новости
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