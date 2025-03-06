Порошенко признал, что работает с американскими партнерами
Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко (внесён Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) в своих соцсетях признал, что действительно работает с американскими партнёрами.
Комментируя появившиеся в СМИ публикации о тайных переговорах команды политика с окружением президента США Дональда Трампа, он указал, что его партия действует «публично и прозрачно» с целью «сохранения двухпартийной поддержки Украины».
Политик отметил, что он неоднократно предлагал действующим украинским властям скоординировать эту работу «вплоть до приглашения на них посла».
«Также неоднократно публично говорили об отсутствии коммуникации у властной команды с американской администрацией, что создает риск для государства», - написал Порошенко.
Ранее экс-премьер Украины Юлия Тимошенко также признала, что ведёт переговоры «со всеми союзниками Украины», сообщает RT. При этом и она, и Порошенко, выступают против президентских выборов в стране во время боевых действий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru