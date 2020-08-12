В Минске десятки медиков вышли на улицу, призывая остановить насилие в стране
В Минске около 130 медработников вышли на улицу перед медицинским университетом с призывом прекратить насилие в стране. Об этом сообщает белорусский портал Tut.by.
По данным сайта, к участникам акции приехал глава белорусского Минздрава Владимир Караник, предложив всем пройти в актовый зал вуза. Однако, медики продолжили митинг.
Как пишет издание, все медики вышли в белых халатах и держат в руках плакаты "Остановите насилие", "Медики против насилия" и другие.
В Белоруссии продолжаются митинги после оглашения результатов президентских выборов. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, его ближайший конкурент Светлана Тихановская около 10%. Между протестующими и ОМОНом нередко происходят столкновения, силовики используют резиновые пули и светошумовые гранаты.
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