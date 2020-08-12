В Минске десятки медиков вышли на улицу, призывая остановить насилие в стране

В Минске около 130 медработников вышли на улицу перед медицинским университетом с призывом прекратить насилие в стране. Об этом сообщает белорусский портал Tut.by.

В городах Белоруссии прошла акция против насилия силовиков

По данным сайта, к участникам акции приехал глава белорусского Минздрава Владимир Караник, предложив всем пройти в актовый зал вуза. Однако, медики продолжили митинг.

Как пишет издание, все медики вышли в белых халатах и держат в руках плакаты "Остановите насилие", "Медики против насилия" и другие.

В Белоруссии продолжаются митинги после оглашения результатов президентских выборов. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, его ближайший конкурент Светлана Тихановская около 10%. Между протестующими и ОМОНом нередко происходят столкновения, силовики используют резиновые пули и светошумовые гранаты.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МинскБелоруссия
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