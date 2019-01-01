Порошенко уличили в попытке расшатать ситуацию на Украине

Экс-президент Украины Петр Порошенко намерен расшатать ситуацию в стране и настроить граждан против своего преемника Владимира Зеленского, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Собеседники газеты сообщили, что Порошенко попытается дискредитировать партию Зеленского «Слуга народа» и добиться проведения новых выборов.

При этом отмечается, что Порошенко попытается создать альянс с партией «Голос» музыканта Святослава Вакарчука.