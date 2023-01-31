Порошенко признал популярность Путина среди мировых лидеров
Президент России Владимир Путин был весьма популярен среди своих коллег, показательный пример тому — его посещение Нормандии в июне 2014 года, где отмечали 70-летие высадки союзников. Об этом заявил бывший украинский лидер Петр Порошенко, его слова приведены в документальном фильме BBC «Путин против Запада».
Порошенко рассказал о своем удивлении тем, что очередь из мировых лидеров, желавших пожать руку американскому президенту Бараку Обаме, значительно уступала по размеру очереди из тех, кто хотел пожать руку Путину.
Кроме того, в интервью для фильма «Путин против Запада» Порошенко заявил, что Минские соглашения между Россией и Украиной, подписанные в 2014-2015 годах, позволили провести реформу украинской армии и создать международную коалицию против России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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