Порошенко порекомендовал построить стену на границу с РФ

Экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировали слова помощника нынешнего украинского президента Андрея Ермака о том, что в случае неэффективности встречи в «нормандском формате» на границе с Донбассом будет построена стена.

Как сообщает РИА Новости, Порошенко в ответ на это посоветовал построить стену на границе с РФ, а не с Донбассом. По его словам, в безрезультатных переговоров на саммите "нет ничего страшного".