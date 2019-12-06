Порошенко порекомендовал построить стену на границу с РФ

6 декабря 201922:45

Экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировали слова помощника нынешнего украинского президента Андрея Ермака о том, что в случае неэффективности встречи в «нормандском формате» на границе с Донбассом будет построена стена.

Как сообщает РИА Новости, Порошенко в ответ на это посоветовал построить стену на границе с РФ, а не с Донбассом. По его словам, в безрезультатных переговоров на саммите "нет ничего страшного".

В Кремле рассказали об ожиданиях от «нормандской» встречи

Напомним, саммит нормандской четверки назначен на 9 декабря. Он состоится в Париже, в нем примут участие политические лидеры России, Украины, Франции и Германии.

Ранее в эфире НСН советник главы ЛНР, представитель политической рабочей группы на минских переговорах Родион Мирошник заявил, что в республике от встречи в нормандском формате ожидают принятия дорожной карты и рассмотрения геополитических вопросов.

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