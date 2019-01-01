Порошенко обскакал Зеленского на зарубежных участках

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» удерживает лидерство в 22 из 25 регионов страны на выборах в Верховную раду, сообщает «Свободная пресса».

Во Львовской области на первое место вышла партия «Голос» музыканта Святослава Вакарчука, тогда как на подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей «Оппозиционная платформа – за жизнь» Юрия Бойко.

Согласно последним данным, после обработки 45% бюллетеней «Слуга народа» набирает чуть более 42% голосов.

Интересно, что партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» набрала чуть более восьми процентов голосов, однако она одержала убедительную победу на зарубежных участках – 29,55%, тогда как «Слуга народа» - 28,13%, отмечает RT.

Ранее в интервью НСН директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский объяснил успех «Слуги народа» тем, что украинское общество после президентских выборов голосовало за Зеленского по инерции.

