Порошенко назвал «самой ужасной ночью» переговоры с Путиным в Минске
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что ночь переговоров в Минске в феврале 2015 года, на которых было заключено второе Минское соглашение, стала «одной из самых ужасных» в его жизни. Об этом он рассказал украинским журналистам, сообщает «Свободная пресса».
По словам Порошенко, в ту ночь его поддержали канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд, с помощью которых ему удалось отстоять свою позицию перед Владимиром Путиным.
Экс-президент Украины добавил, что та ночь была решающей, «чтобы стреножить агрессора». Политик добавил, что подпись Путина под соглашением стала юридическим подтверждением того, что Россия является стороной конфликта, пишет Утро.ру.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Путин назвал основную экономическую задачу
- Порошенко назвал «самой ужасной ночью» переговоры с Путиным в Минске
- Стрелков предрек расправу над «Черным Лениным» из ДНР в случае выдачи Украине
- Матвиенко поддержала идею пожизненного сенаторства
- Самоубийство экс-начальника управления ФСИН подтвердили в суде