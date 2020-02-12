Порошенко назвал «самой ужасной ночью» переговоры с Путиным в Минске

По словам Порошенко, в ту ночь его поддержали канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд, с помощью которых ему удалось отстоять свою позицию перед Владимиром Путиным.

Экс-президент Украины добавил, что та ночь была решающей, «чтобы стреножить агрессора». Политик добавил, что подпись Путина под соглашением стала юридическим подтверждением того, что Россия является стороной конфликта, пишет Утро.ру.

