Порошенко подозревают в госизмене из-за минских соглашений

Досудебное расследование было начато сегодня, по статье 111 (часть 1) УК Украины. Россия, Украина, Германия и Франция в феврале 2015 года после встречи в нормандском формате утвердили комплекс мер для следования минским соглашениям. В них входили следующие обязательства: прекращение военных действий в Донбассе, возвращение украинской стороне контроля над границей, отвод войск и техники, обмен заложниками, а также защита прав населения территории Донбасса и решение вопроса границы с ДНР и ЛНР.

Украинская сторона ранее называла минские соглашения невыигрышными, в Киеве поднимался вопрос о выходе из договора. Президент Украины Владимир Зеленский счел пункт о границе самым невыгодным моментом соглашений; по мнению Украины, вопрос о передаче границы необходимо решить еще до местных выборов.