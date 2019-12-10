Порошенко подозревают в госизмене из-за минских соглашений
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины объявило о начале производства по возможной госизмене бывшего президента Украины Петра Порошенко при подписании в 2015 году "минских соглашений". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря ГБР Анжелику Иванову.
Досудебное расследование было начато сегодня, по статье 111 (часть 1) УК Украины. Россия, Украина, Германия и Франция в феврале 2015 года после встречи в нормандском формате утвердили комплекс мер для следования минским соглашениям. В них входили следующие обязательства: прекращение военных действий в Донбассе, возвращение украинской стороне контроля над границей, отвод войск и техники, обмен заложниками, а также защита прав населения территории Донбасса и решение вопроса границы с ДНР и ЛНР.
Украинская сторона ранее называла минские соглашения невыигрышными, в Киеве поднимался вопрос о выходе из договора. Президент Украины Владимир Зеленский счел пункт о границе самым невыгодным моментом соглашений; по мнению Украины, вопрос о передаче границы необходимо решить еще до местных выборов.
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