Порноактриса выступила на оппозиционном онлайн-митинге

Порноактриса и вебкам-модель Дарья Зарыковская выступила на онлайн-митинге «За жизнь!», организованном представителями несистемной оппозиции в YouTube. Ведущая митинга Юлия Ауг представила выступившую как “представителя малого бизнеса”. Но порноактрису опознал ведущий телеграм-канала “Ход Конева” Михаил Конев, опубликовавший скриншот выступления Зарыковской на митинге.

Митинг «За жизнь» проводился в формате онлайн-трансляции на Youtube с переключением спикеров. Организаторы митинга, в число которых входят Юлия Галямина и Илья Азар, призывают «не нарушать права граждан под предлогом борьбы с эпидемией» и «привлечь к ответственности тех, из-за кого Россия оказалась не готова к вспышке опасной болезни», а также выступают против внесения поправок в Конституцию РФ.

Дарья Зарыковская неоднократно становилась фигуранткой скандалов в соцсетях. В интернете легко найти порнографические фотографии и скриншоты с ее участием.



Накануне НСН подготовила Топ-5 самых одиозных выходок недели, в которых были замечены так называемые "звезды" так называемого "шоубиза" страны.