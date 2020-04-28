Порноактриса выступила на оппозиционном онлайн-митинге
Порноактриса и вебкам-модель Дарья Зарыковская выступила на онлайн-митинге «За жизнь!», организованном представителями несистемной оппозиции в YouTube. Ведущая митинга Юлия Ауг представила выступившую как “представителя малого бизнеса”. Но порноактрису опознал ведущий телеграм-канала “Ход Конева” Михаил Конев, опубликовавший скриншот выступления Зарыковской на митинге.
Митинг «За жизнь» проводился в формате онлайн-трансляции на Youtube с переключением спикеров. Организаторы митинга, в число которых входят Юлия Галямина и Илья Азар, призывают «не нарушать права граждан под предлогом борьбы с эпидемией» и «привлечь к ответственности тех, из-за кого Россия оказалась не готова к вспышке опасной болезни», а также выступают против внесения поправок в Конституцию РФ.
Дарья Зарыковская неоднократно становилась фигуранткой скандалов в соцсетях. В интернете легко найти порнографические фотографии и скриншоты с ее участием.
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