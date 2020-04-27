Шоубиз на карантине: Ванна из Доширака, кино и обнаженка
27 апреля 202015:34
Олег Цуриков
Как и большинство россиян представители отечественного шоу бизнеса остались заперты в своих квартирах и загородных особняках на Рублевке и в Барвихе, где часто помогают себе и своим поклонника не сойти сума на карантине. То, что невозможно было не заметить и более сложно теперь забыть - ТОП 5 «треша на карантине» по версии редакции НСН.
1
Ольга Бузова принимает ванну с «дошираком»
- Первое место заслуженно уходит «женщине, которая, ну, тоже поёт», королеве российских соцсетей – Ольге Бузовой. В самоизоляции каждый сходит с ума по-своему, но Бузова в этом преуспела особенно: то платье за полмиллиона придаст огню, то волосы острижет. Но ради хайпа у подписчиков, Ольга решила принять ванну с лапшой быстрого приготовления. Она заварила «доширак» прямо в джакузи и опустилась туда, а после попробовала получившееся блюдо. «Мы их не посолили, и было адски невкусно» - пожаловалась она.
2
Данна Борисова оголила грудь и просит 30 тысяч
- Второе место трешового рейтинга самоизоляции звезд досталось телеведущей Дане Борисовой, чье вынужденное пребывание дома стало похоже на ток шоу. Борисова в период самоизоляции нередко выходит в прямые эфиры со своими поклонниками. А во время последнего разговора с подписчиками телеведущая и вовсе устроила стриптиз: Дана без стеснения предложила мужчинам перевести ей тысячу рублей на карту, а затем и вовсе решила показать оголенную грудь. Также телеведущая призналась, что понимает всю сложность экономического кризиса в мире и что мужчины не могут водить ее по дорогим ресторанам и переводить крупные суммы денег. Поэтому ей и 30 тысяч рублей будет достаточно. «Мы вам объявили про 30 тысяч – нынешние цены в кризис, чтобы пообщаться. Кто наскребет, обращайтесь в Директ. Мы так зажигали, мы вам сисечки показывали» - заявила Дана Борисова
3
Гарик Харламов придумывает название к фильму о мужском половом органе
- Российский актер и юморист Гарик Харламов продолжает шутить даже в условиях самоизоляции. Судя по всему, карантин навевает юмористу самые пикантные мысли. В качестве очередной шутки Харламов разместил в Instagram импровизированный опрос для подписчиков, предложив им выбрать название фильма о мужском половом органе. Теперь подписчики ждут выхода картины. В лидеры выбились следующие названия будущей картины: «3 метра над уровнем неба», «Мальчик с пальчик» и «Невидимка». Кто из подписчиков был прав – узнаем после премьеры.
4
Анатолий Вассерман раскрыл тайну своего отказа от секса
- Четвертая строчка рейтинга досталась далекому от гламура интеллектуалу, который на самоизоляции сделал откровенное признание. Анатолий Вассерман рассказал, почему отказался заниматься сексом. Ведущий объяснил, почему вот уже полвека воздерживается от половой жизни. Вассерман признался, что несколько раз подвергалась искушениям и в свое время был влюблен. Он даже назвал имя своей школьной возлюбленной — Лена Никифорова. «Чисто юношеская глупость, неудачный практический довод в теоретическом споре. Поспорили мы на первом курсе. Я доказывал, что все ограничения человечества на половую жизнь, если имели какой-то смысл, то сейчас они не актуальны, и чем раньше мы с ними покончим, тем лучше. Мой оппонент придерживался противоположной точки зрения: нет, это для себя. Я решил доказать, что это не для себя, и сказал: «Я вообще половой жизнью жить не буду» - заявил Вассерман.
5
Настя Ивлеева и Егор Крид искупались в майонезе
- Замыкают трешовую пятерку шоу-бизнеса сразу два артиста, уставших от карантина – телеведущая, видеоблогер Настя Ивлеева и певец Егор Крид, которые приняли участие в необычном челлендже. Телеведущая и певец вылили на свои головы ведро майонеза со шпротами и кишками. Поклонники артистов не все остались довольны челленджем - «Майонез жалко… Сколько оливье бы получилось!» Как говориться не в самые легкие времена живем, чтобы так бестолково майонез использовать.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru