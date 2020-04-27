Шоубиз на карантине: Ванна из Доширака, кино и обнаженка

Как и большинство россиян представители отечественного шоу бизнеса остались заперты в своих квартирах и загородных особняках на Рублевке и в Барвихе, где часто помогают себе и своим поклонника не сойти сума на карантине. То, что невозможно было не заметить и более сложно теперь забыть - ТОП 5 «треша на карантине» по версии редакции НСН.



