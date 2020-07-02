Поправки к Конституции РФ поддержали 77,92% россиян

Поправки к Конституции РФ поддержали 77,92% проголосовавших россиян. Против выступили 21,27%. Об этом сообщил ЦИК после обработки 100% протоколов, передает RT.

Политолог Александр Рар в эфире НСН ранее заявил, почему считает, что для России важно, чтобы ее президентом остался Владимир Путин. По его мнению, необходимо стабилизировать государственность России, чтобы исключить ее развала так, как это произошло в начале 1990-х.


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ФОТО: Табылды Кадырбеков//РИА Новости
ТЕГИ:ЦИКГолосованиеКонституция РФ
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