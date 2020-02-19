Поправка о неприкосновенности экс-президента одобрена комитетом Госдумы

Глава комитета, сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Конституцию Павел Крашенинников отметил, что неприкосновенность экс-президентов отражена в федеральном законе, однако внесение этих норм в Конституцию делают их «более стабильными». Он также выразил мнение, что для бывших президентов можно определить особый статус в Конституции.

Поправка предусматривает неприкосновенность главы государства после сложения им своих полномочий, при этом президент может лишиться неприкосновенности по статье 92 Конституции РФ.

Внесение поправок в Конституцию было предложено президентом Владимиром Путиным в январе в ходе послания федеральному собранию. Ранее срок внесения поправок в Конституцию предложили продлить до 2 марта текущего года.



