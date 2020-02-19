Поправка о неприкосновенности экс-президента одобрена комитетом Госдумы
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству выступил с поддержкой изменений в Конституции, в частности, поправки о неприкосновенности бывших президентов. Об этом сообщает «Российская газета».
Глава комитета, сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Конституцию Павел Крашенинников отметил, что неприкосновенность экс-президентов отражена в федеральном законе, однако внесение этих норм в Конституцию делают их «более стабильными». Он также выразил мнение, что для бывших президентов можно определить особый статус в Конституции.
Поправка предусматривает неприкосновенность главы государства после сложения им своих полномочий, при этом президент может лишиться неприкосновенности по статье 92 Конституции РФ.
Внесение поправок в Конституцию было предложено президентом Владимиром Путиным в январе в ходе послания федеральному собранию. Ранее срок внесения поправок в Конституцию предложили продлить до 2 марта текущего года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В Иране скончались двое заражённых коронавирусом
- Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову
- Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения России
- Голунов воздержался от комментариев по признанию вины полицейским
- Обвиняемый по делу Голунова полицейский признал вину и дал показания на начальника