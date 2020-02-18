Неприкосновенность бывших или зачем Медведев в президенты ходил

В рабочей группе по подготовке поправок в Конституцию вызрела инициатива закрепить пожизненную неприкосновенность для лиц, занимавших высший государственный пост. Ныне действующая редакция Конституции наделяет неприкосновенностью лишь действующего президента России. Глава «Союза женщин России» Екатерина Лахова на заседании рабочей группы во вторник предложила распространить этот принцип и на бывших глав государств. «Это будет конституционная гарантия независимости его деятельности, в том числе при исполнении обязанностей главы государства», - сказала Лахова. Соответствующая поправка по предложению рабочей группы уже сформулирована, - сообщил, в свою очередь, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Надо сказать, что и сейчас лица, занимавшие пост президента России, наделены неприкосновенностью в соответствии с федеральным законом от 2001 года. Согласно документу, экс-президента не могут привлечь к ответственности за деятельность во время исполнения президентских полномочий, подвергать обыскам, допросам, досмотрам и арестовывать при расследований дел, связанных с периодом исполнения полномочий президента. В случае совершения бывшим президентом тяжкого преступления его могут лишить неприкосновенности. Согласие на это должны дать Госдума и Совет Федерации. Пока в России здравствует лишь один бывший президент – Дмитрий Медведев. Он занимал этот пост с 2008 по 2012 годы, давая «передохнуть» Владимиру Путину в премьерском кресле, после чего и сам руководил кабинетом министров по середину января этого года.

В Кремле от комментариев к инициативе о конституционной неприкосновенности бывших президентов пока воздержались. Вряд ли стоит формулировать какую-то позицию до тех пор, пока список предложений по изменению Конституции не конкретизирован, - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин также не высказывал какой-либо позиции по этому вопросу.

Все поправки в Конституцию будут вынесены на общенародное голосование в виде одного закона, - сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовкам изменений Андрей Клишас. По его словам, поправок – несколько сотен, их объединяют по главам, и на голосование будет вынесен один закон, в котором будут все необходимые поправки. Когда избиратель придет на участок для голосования, ему будет предложен вопрос: «поддерживаете ли приятие закона о поправках Конституции?» - рассказал сенатор.

Таким образом, если избиратель за то, чтобы Основной закон обязывал государство регулярно индексировать социальные выплаты, но против пожизненной неприкосновенности Дмитрия Медведева, ему придется делать нелегкий выбор по принципу «нет худа без добра». С другой стороны, теперь понятно, зачем, прежде, чем стать премьером, Медведев в президенты ходил.

