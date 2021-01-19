Помпео заявил, что в Китае происходит «геноцид уйгуров»
Госсекретарь США Майк Помпео в своем письменном заявлении обвинил Китай в "геноциде" уйгуров и преступлениях против человечности в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению Помпео, который покинет пост госсекретаря в связи со сменой администрации в США 20 января, китайское правительство "систематически" пытается "уничтожить уйгуров". Газета New York Times передает, что заявление Помпео может повлиять на расширение санкций администрацией Джо Байдена.
США многократно заявляли о притеснении в Китае уйгуров и других групп мусульман. Власти Штатов считают, что в стране зафиксированы многочисленные случаи нарушения прав человека. По мнению руководства США, проект о защите Гонконга также является попыткой ликвидировать автономию региона.
Власти Китая в свою очередь призывают другие государства не пытаться влиять на внутренние дела страны.
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