Встречи состоятся в рамках визита, который назначен на 12-14 мая. Они пройдут в Москве и Сочи.

Отмечается, что 13 мая Помпео прибудет в Москву и посетит американское посольство. После этого, 14 мая, он отправится в Сочи для того, чтобы встретиться с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным. В ходе переговоров Помпео намерен обсудить «полный спектр двусторонних и многосторонних вызовов».

Незадолго до этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Помпео не исключается.

Ранее эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в эфире НСН объяснил «особую химию», которая появилась между Путиным и Трампом после Хельсинки.



