Помпео встретится с Путиным и Лавровым
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео встретится не только с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, как было заявлено ранее, но и с президентом России Владимиром Путиным.
Встречи состоятся в рамках визита, который назначен на 12-14 мая. Они пройдут в Москве и Сочи.
Отмечается, что 13 мая Помпео прибудет в Москву и посетит американское посольство. После этого, 14 мая, он отправится в Сочи для того, чтобы встретиться с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным. В ходе переговоров Помпео намерен обсудить «полный спектр двусторонних и многосторонних вызовов».
Незадолго до этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Помпео не исключается.
Ранее эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в эфире НСН объяснил «особую химию», которая появилась между Путиным и Трампом после Хельсинки.
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