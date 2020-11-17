Помпео: США приветствуют мир в Нагорном Карабахе

США поддерживают решение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Текст заявления опубликован на сайте Госдепа.

Помпео отмечает, что американские власти «приветствуют прекращение активных боевых действий между Арменией и Азербайджаном». По словам госсекретаря, США с начала боестолкновений в Карабахе осуждали эскалацию конфликта и призывали прекратить насилие.

Кроме того, Помпео сообщил о предоставлении американской стороной гуманитарной помощи в размере 5 млн долларов. Средства направлены на поддержку деятельности Международного комитета Красного Креста и других организаций, оказывающих помощь пострадавшим в результате военных действий на Южном Кавказе.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что в Нагорном Карабахе соблюдается режим прекращения огня.

Президенты России, Азербайджана и Армении 9 ноября подписали соглашение о перемирии в зоне карабахского конфликта, обострившегося 27 сентября текущего года. Согласно документу, Ереван и Баку останавливают военные действия, остаются на занятых позициях, а также обязаны обменяться военнопленными. Кроме того, в соответствии с соглашением в Нагорном Карабахе разместились российские миротворческие силы.

