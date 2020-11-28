Помпео раскрыл причины введения новых санкций против российских компаний

«Мы ввели санкции против Chengdu Best New Materials и Zibo Elim Trade в КНР, а также против Nilco Group, известной также как Nil Fam Khazar и Santers Holding, и ОАО «Элекон» в России за передачу чувствительных технологий и товаров ракетной программе Ирана. Эти меры — часть нашего реагирования на пагубную деятельность Ирана», — цитирует заявление Помпео RT.

По словам госсекретаря, США руководствовались «Законом о нераспространении ядерного оружия в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии» (INKSNA).

Напомним, 25 ноября Вашингтон заявил о введении санкций в отношении четырех российских и китайских компаний. По мнению Белого дома, они содействуют ядерной программе Ирана. Речь идёт об АО «Авиазапчасть», АО «Завод «Элекон» и Nilco Group.

