Помпео раскрыл причины введения новых санкций против российских компаний
Госсекретарь Майка Помпео объяснил введение новых санкций в отношении российских и китайских компаний. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление главы Госдепа, опубликованном на сайте ведомства накануне.
«Мы ввели санкции против Chengdu Best New Materials и Zibo Elim Trade в КНР, а также против Nilco Group, известной также как Nil Fam Khazar и Santers Holding, и ОАО «Элекон» в России за передачу чувствительных технологий и товаров ракетной программе Ирана. Эти меры — часть нашего реагирования на пагубную деятельность Ирана», — цитирует заявление Помпео RT.
По словам госсекретаря, США руководствовались «Законом о нераспространении ядерного оружия в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии» (INKSNA).
Напомним, 25 ноября Вашингтон заявил о введении санкций в отношении четырех российских и китайских компаний. По мнению Белого дома, они содействуют ядерной программе Ирана. Речь идёт об АО «Авиазапчасть», АО «Завод «Элекон» и Nilco Group.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,2 млн+27 100 / сут.
Умерли
39 068+510 / сут.
Выздоровели
1,7 млн+27 296 / сут.
- В России за сутки подтвердили 27 100 новых случаев коронавируса
- США «сигнализируют» Тегерану авианосцем USS Nimitz в Персидском заливе
- Помпео раскрыл причины введения новых санкций против российских компаний
- Кубок мира по биатлону начнется 28 ноября
- Венгрия сообщила о лобби в ЕС против вакцин, произведенных не в Европе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru