Помпео призвал власти Армении и Азербайджана к прекращению огня
Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Армении и Азербайджана прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.
Помпео отметил, что США говорили об этом с властями обеих стран. Он добавил, что Белый дом считает важным, чтобы обе стороны отступили. По словам госсекретаря, США не одобряют внешнее вмешательство.
Ситуaция в Нaгорном Кaрaбaхе обострилaсь 27 сентября, нa спорной территории идут aктивные боестолкновения. В Aзербaйджaне и Aрмении введено военное положение, объявленa мобилизaция. Обе стороны сообщaют об убитых и рaненых, в том числе среди грaждaнского нaселения.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+8 945 / сут.
Умерли
20 891+169 / сут.
Выздоровели
964 тыс.+5 985 / сут.
- Помпео призвал власти Армении и Азербайджана к прекращению огня
- Главный тренер «Зенита» прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
- Еще 28 пациентов с COVID-19 скончались в Москве
- Собянин не исключил, что школьники вернутся в школы позднее 19 октября
- В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru