Рублю предрекли крах из-за Карабаха

Развитие ситуации в Нагорном Карабахе после обострения 27 сентября может напрямую сказаться на курсе рубля, уверен экономист Никита Масленников. В случае дальнейшей эскалации и выходе ее из-под контроля, отечественная валюта может упасть до отметки 82 рубля за доллар и даже ниже.

При таком варианте развития событий Банку России придется вмешаться, чтобы выровнять валютный курс, заявил URA.RU эксперт. Однако он считает, что пока прогноз скорее положительный. В случае нормализации ситуации на Кавказе, рубль перейдёт к укреплению.

Впрочем, по оценке экономиста, для благоприятной конъюнктуры должны стабилизироваться и другие геополитические риски. Речь идёт о возможных новых санкциях, кризисе в Белоруссии. Если оптимистичный прогноз сбудется, рубль может вернуться в коридор от 70 до 75 за доллар, полагает эксперт.

