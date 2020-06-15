Помпео потребовал немедленно выпустить осужденного в России Уилана

«Обращение российских властей с Полом продолжает вызывать ужас, и мы требуем его немедленного освобождения», - написал госсекретарь США в своем Twitter.



Помпео добавил, что сам процесс проходил в режиме секретности, свидетели защиты были лишены должного доступа к процессу, а доказательства вины предъявлялись тайно.



В понедельник, 15 августа, Московский городской суд приговорил Уилана к 16 годам по обвинению в шпионской деятельности. Сам он свою вину не признал.



Американец, имеющий гражданства еще нескольких стран, был задержан в России в конце 2018 года. При нем нашли флэшку с секретными данными.

