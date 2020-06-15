Помпео потребовал немедленно выпустить осужденного в России Уилана

Глава Госдепа США Майк Помпео заявил о том, что вынесенный в России приговор американцу Полу Уилану по делу о шпионаже вызвал у него возмущение.

Кремль отказался считать осужденного Уилана заложником России

«Обращение российских властей с Полом продолжает вызывать ужас, и мы требуем его немедленного освобождения», - написал госсекретарь США в своем Twitter.

Помпео добавил, что сам процесс проходил в режиме секретности, свидетели защиты были лишены должного доступа к процессу, а доказательства вины предъявлялись тайно.

В понедельник, 15 августа, Московский городской суд приговорил Уилана к 16 годам по обвинению в шпионской деятельности. Сам он свою вину не признал.

Американец, имеющий гражданства еще нескольких стран, был задержан в России в конце 2018 года. При нем нашли флэшку с секретными данными.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ПомпеоСШАШпионаж
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