Помпео потребовал немедленно выпустить осужденного в России Уилана
Глава Госдепа США Майк Помпео заявил о том, что вынесенный в России приговор американцу Полу Уилану по делу о шпионаже вызвал у него возмущение.
«Обращение российских властей с Полом продолжает вызывать ужас, и мы требуем его немедленного освобождения», - написал госсекретарь США в своем Twitter.
Помпео добавил, что сам процесс проходил в режиме секретности, свидетели защиты были лишены должного доступа к процессу, а доказательства вины предъявлялись тайно.
В понедельник, 15 августа, Московский городской суд приговорил Уилана к 16 годам по обвинению в шпионской деятельности. Сам он свою вину не признал.
Американец, имеющий гражданства еще нескольких стран, был задержан в России в конце 2018 года. При нем нашли флэшку с секретными данными.
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