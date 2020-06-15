Кремль отказался считать осужденного Уилана заложником России

Осужденный в России на 16 лет американец Пол Уилан не является политическим заложником. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Он осужден решением суда, и в решении суда все говорится. К нему были предъявлены обвинения, которые были доказаны в суде и приняты судом», - цитирует Пескова «Свободная пресса».

Также в Кремле не стали комментировать вариант обмена американца на осужденных в США россиян.

В понедельник, 15 августа, Московский городской суд приговорил Уилана к 16 годам по обвинению в шпионской деятельности. Сам он свою вину не признал.

Известно, что помимо американского, Уилан имеет паспорта Канады, Ирландии и Великобритании, передает Газета.ру

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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