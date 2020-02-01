Помпео пообещал обеспечить Белоруссию нефтью «на 100 процентов»

О том, что США готовы удовлетворить потребности Белоруссии в нефти на 100 процентов, госсекретарь США Майк Помпео заявил в ходе брифинга по итогам встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко. Она состоялась между политиками в Минске 1 февраля, в субботу.

Таким образом США хотят помочь Белоруссии «создать свое суверенное государство», отметил Помпео.

«США хотят помочь Белоруссии создать свое собственное суверенное государство. Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на сто процентов, по конкурентным ценам», — заявил госсекретарь США журналистам в Минске.

При этом глава Госдепа Соединенных Штатов подчеркнул, что его страна – самый крупный производитель энергоресурсов в мире, и «всё, что нужно, это обратиться» Белоруссии к США.

Ранее сообщалось, что Минск ведет переговоры о закупках нероссийской нефти, в том числе, с США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, у него сложились с ними «блестящие отношения», передает государственное агентство БелТА. «Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше», - заметил Лукашенко. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН поставил под сомнение последнее замечание президента Белоруссии. Эксперт уверен, что подобного рода демарши Лукашенко, как раз, больше похожи на политический манёвр:

