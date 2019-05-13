Помпео отменил визит в Москву из-за Ирана
Госсекретарь США Майк Помпео отменил свою поездку в Москву и отправился в Брюссель для обсуждения ситуации в Иране с европейскими лидерами, сообщает AFP со ссылкой на представителя Госдепа.
#BREAKING Pompeo in Brussels Monday to discuss Iran: official pic.twitter.com/a4X0aeVTUP— AFP news agency (@AFP) May 13, 2019
Отмечается, что глава американского внешнеполитического ведомства при этом планирует встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи, отмечает RT.
Как напоминает РИА ФАН, Помпео должен прибыть в Сочи во вторник, 13 мая. Там у политика запланированы переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев рассказал в эфире НСН о возможной повестке переговоров, которые госсекретарь США проведет с главой российского МИДа
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