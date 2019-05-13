Политика

Помпео отменил визит в Москву из-за Ирана

13 мая07:45

Госсекретарь США Майк Помпео отменил свою поездку в Москву и отправился в Брюссель для обсуждения ситуации в Иране с европейскими лидерами, сообщает AFP со ссылкой на представителя Госдепа.

Отмечается, что глава американского внешнеполитического ведомства при этом планирует встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи, отмечает RT.

Как напоминает РИА ФАН, Помпео должен прибыть в Сочи во вторник, 13 мая. Там у политика запланированы переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев рассказал в эфире НСН о возможной повестке переговоров, которые госсекретарь США проведет с главой российского МИДа

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ТЕГИ:ПомпеоИранСергей Лавров

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