Помпео отменил визит в Москву из-за Ирана

Отмечается, что глава американского внешнеполитического ведомства при этом планирует встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи, отмечает RT.

Как напоминает РИА ФАН, Помпео должен прибыть в Сочи во вторник, 13 мая. Там у политика запланированы переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев рассказал в эфире НСН о возможной повестке переговоров, которые госсекретарь США проведет с главой российского МИДа

