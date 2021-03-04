Помпео не исключил своего участия в следующих выборах президента США
Бывший госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что будет баллотироваться на пост президента страны на следующих выборах в 2024 году. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News.
«Я всегда готов бороться. Я сильно переживаю за Америку», — цитирует RT экс-главу Госдепа.
Помпео уточнил, что намерен принять участие в президентской гонке, если бывший президент США Дональд Трамп не станет выдвигать свою кандидатуру, отмечает «Свободная пресса».
Ранее Трамп допустил, что будет вновь баллотироваться в президенты США, напоминает РЕН ТВ.
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