Помпео назвал слова Байдена о Путине «обзывательством»
Экс-госсекретарь США Майк Помпео в эфире телеканала FoxNews назвал слова президента страны Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине ничем не подкрепленным обзывательством. Об этом сообщает РИА Новости.
Помпео заявил, что лидерам страны необходимо действительно ставит Америку на первое место. По его словам, выражения нужно подкреплять "реальными делами", в противном случае они остаются "риторикой и обзывательством".
Политик подчеркнул, что у тех, кто действует, остается "больше шансов на успех". Однако Помпео в ответ на вопрос, считает ли он российского президента "убийцей", как ранее выразился Байден, отметил, что ранние годы работы Путина в составе КГБ "говорят сами за себя".
Президент США Джо Байден в эфире телеканала ABC заявил, что считает Путина убийцей, а также пригрозил ответом за "вмешательство" в американские выборы в 2020 году. Журналист и телеведущий Владимир Познер в комментарии телеграм-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что Байден не готовил такое обвинение заранее.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 803 / сут.
Умерли
93 824+460 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+12 061 / сут.
- В Белом доме после слов Путина признали, что США есть над чем подумать
- С 1 апреля изменится перечень ошибок и нарушений при сдаче экзаменов на права
- Вашингтон потребовал прекратить работу над «Северным потоком - 2»
- Британцы о высказывании Байдена о Путине: «в Белом доме засел псих»
- Пушков прокомментировал слова Псаки о России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru