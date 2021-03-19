Помпео назвал слова Байдена о Путине «обзывательством»

Помпео заявил, что лидерам страны необходимо действительно ставит Америку на первое место. По его словам, выражения нужно подкреплять "реальными делами", в противном случае они остаются "риторикой и обзывательством".

Политик подчеркнул, что у тех, кто действует, остается "больше шансов на успех". Однако Помпео в ответ на вопрос, считает ли он российского президента "убийцей", как ранее выразился Байден, отметил, что ранние годы работы Путина в составе КГБ "говорят сами за себя".

Президент США Джо Байден в эфире телеканала ABC заявил, что считает Путина убийцей, а также пригрозил ответом за "вмешательство" в американские выборы в 2020 году. Журналист и телеведущий Владимир Познер в комментарии телеграм-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что Байден не готовил такое обвинение заранее.

