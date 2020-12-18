Помпео назвал санкции против Турции способом помешать России получить прибыль

Санкции в отношении Турции, введенные после покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400, не направлены на подрыв военного потенциала страны – они призваны помешать России получить доходы, написал госсекретарь США Майк Помпео в заявлении на официальном сайте американского дипведомства.

Глава госдепартамента отметил, что покупка Турцией С-400 может помочь России получить значительные доходы и влияние. Он призвал Турцию решить проблему с оборонным вооружением и «подтвердить свои обязательства перед НАТО по закупке вооружения, совместимого с НАТО».