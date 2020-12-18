Помпео назвал санкции против Турции способом помешать России получить прибыль
Санкции в отношении Турции, введенные после покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400, не направлены на подрыв военного потенциала страны – они призваны помешать России получить доходы, написал госсекретарь США Майк Помпео в заявлении на официальном сайте американского дипведомства.
Глава госдепартамента отметил, что покупка Турцией С-400 может помочь России получить значительные доходы и влияние. Он призвал Турцию решить проблему с оборонным вооружением и «подтвердить свои обязательства перед НАТО по закупке вооружения, совместимого с НАТО».
США ввели санкции против Управления оборонной промышленности Турции 14 декабря. Ограничения касаются выдачи лицензий и разрешений на экспорт. Глава управления Исмаил Демир заявил, что Турция продолжит преследовать свои цели по созданию независимой оборонной промышленности даже после санкций.
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