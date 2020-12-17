МИД Турции назвал незаконными санкции США из-за покупки С-400

Министр иностраннх дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что санкции США, введённые после покупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, являются незаконными, сообщает Reuters.

По словам главы турецкого МИД, американскии санкции «противоречат нормам международного права и дипломатии». Также Чавушоглу назвал решение США «ошибочным и с политической, и с юридической точек зрения».

Турецкий министр отметил, что покупка систем С-400 была осуществлена до принятия в США закона «О противодействии противникам Америки через санкции», поэтому ограничения в рамках этого документа ввести нельзя.

Комментируя возможность нормализации отношений с США после прихода администрации избранного президента Джо Байдена, Чавушоглу заявил, что всё будет зависеть от политики Вашингтона в отношении Сирии, а также готовности передать Анкаре исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который в Турции обвиняется в организации попытки госпереворота в 2016 году.

Санкции в отношении Турции США ввели 14 декабря. Ограничительные меры коснулись сотрудников турецкого Минобороны, других чиновников, а также трёх физических лиц.