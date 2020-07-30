Помпео назвал Коммунистическую партию КНР «угрозой современной эпохи»
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Коммунистическую партию Китая (КПК) «центральной угрозой современной эпохи». С таким заявлением он выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам сената США. Они были освящены бюджетному запросу Госдепартамента на 2021 финансовый год.
При этом, Госсекретарь США подчеркнул, что усилия США помогли «международному сообществу осознать угрозу Коммунистической партии Китая», подчеркивает RT.
21 июля стало известно, что США хотят создать международную коалицию для противостояния Китаю. Об этом в Лондоне на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Домиником Раабом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.
В частности, он обвинил Пекин в систематическом нарушении международного права. В качестве примера Помпео привел ситуацию в Южно-Китайском море, конфликт между Китаем и Индией, а также указал на роль Пекина в распространении коронавирусной инфекции в мире.
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