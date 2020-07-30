Помпео назвал Коммунистическую партию КНР «угрозой современной эпохи»

Госсекретарь США Майк Помпео назвал Коммунистическую партию Китая (КПК) «центральной угрозой современной эпохи». С таким заявлением он выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам сената США. Они были освящены бюджетному запросу Госдепартамента на 2021 финансовый год.

При этом, Госсекретарь США подчеркнул, что усилия США помогли «международному сообществу осознать угрозу Коммунистической партии Китая», подчеркивает RT.