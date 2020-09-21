Помпео: США работают над созданием коалиции против «Северного потока - 2»
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные штаты работают над созданием коалиции против завершения строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщает RT.
Помпео сделал соответствующее заявление в интервью газете Bild. По словам американского чиновника, проект является «риском для Европы» и ставит ее в зависимость от российского газа. Помпео также высказал надежду, что ФРГ поддержит эту позицию на фоне инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным.
Напомним, ситуация вокруг «Северного потока-2» продолжает осложняться параллельно с раскруткой политического скандала, связанного с отравлением Навального. Запад предлагает, в частности, остановить строительство газопровода до начала расследования произошедшего с оппозиционером.
Проект газопровода «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток протяженностью 1224 км каждая по дну Балтийского моря, предназначенных для поставок газа из России в Германию. Мощность проекта составит 55 млрд куб. м. Оператором строительства газопровода выступает Nord Stream AG, единственным акционером которого является ПАО «Газпром».
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