Помпео и Лавров рассказали об итогах встречи

В США сегодня завершилась встреча госсекретаря США Майка Помпео и главы МИД РФ Сергея Лаврова. На пресс-конференции, посвященной окончанию встречи, госсекретарь отметил, что странам необходимо улучшать отношения, и интенсивная работа в этом направлении будет продолжена.

Кроме того, по данным агентства, Лавров назвал встречу "деловой и откровенной", однако отметил, что на предложения российской стороны обсудить "вмешательство" во внутреннюю политику Штатов не было никакой реакции. Другой важной темой для обсуждения стало сохранение стратегической стабильности, которая может быть нарушена из-за выхода США из ДРСМД (договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности).

