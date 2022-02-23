Помпео: Байден дал России «зеленый свет» по Украине

Ограниченный пакет санкций в отношении России, введенный президентом США Джо Байденом, не испугал Москву и фактически дал «зеленый свет» на дальнейшие действия по украинскому кризису. Об этом заявил бывший госсекретарь США Майк Помпео в беседе с телеканалом Fox News.

США готовы к введению санкций против Сбербанка и ВТБ

Экс-глава Госдепа считает, что Белому дому следовало усилить санкционное давление на РФ и вынудить партнеров в НАТО уделять больше внимания сдерживанию Москвы.

«Я думаю, [президент России] Владимир Путин, наблюдая за введенными против тех двух частей Украины санкциями, (Донецкой и Луганской народных республиках - НСН) воспринял это как зеленый свет», — указал Помпео.

По словам экс-госсекретаря, теперь НАТО следует усилить присутствие в Эстонии, Литве и Латвии для защиты этих государств.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРоссияПомпеоДжо Байден
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