Помощник Трампа предложил создать автономные регионы на Украине

Помощник экс-президента США Дональда Трампа Ричард Гренелл предложил разбить Украину на автономные зоны, сообщил Bloomberg.

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Гренелл считает, что такой вариант поможет восстановить мир на Украине. Она сохранит свою территориальную целостность, а ее регионы получат новый статус. Он добавил, что для многих людей автономные области имеют большое значение, поэтому детали должны быть проработаны.

Помощник Трампа также выступил против принятия Украины в состав НАТО.

Ранее Трамп выбрал сенатора от Огайо Джеймса Дэвида Вэнса кандидатом в вице-президенты, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаДональд Трамп

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