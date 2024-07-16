Помощник Трампа предложил создать автономные регионы на Украине
Помощник экс-президента США Дональда Трампа Ричард Гренелл предложил разбить Украину на автономные зоны, сообщил Bloomberg.
Гренелл считает, что такой вариант поможет восстановить мир на Украине. Она сохранит свою территориальную целостность, а ее регионы получат новый статус. Он добавил, что для многих людей автономные области имеют большое значение, поэтому детали должны быть проработаны.
Помощник Трампа также выступил против принятия Украины в состав НАТО.
Ранее Трамп выбрал сенатора от Огайо Джеймса Дэвида Вэнса кандидатом в вице-президенты, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Помощник Трампа предложил создать автономные регионы на Украине
- СМИ: В Европарламенте потребовали лишить Венгрию права голоса в ЕС
- Ростех: Самоходка «Мальва» выдержала попадание снаряда HIMARS в зоне СВО
- На юге России ввели временные ограничения потребления электроэнергии
- В России выросло число совершенных мигрантами экстремистских преступлений
- Белорусские кроссоверы Belgee появятся на российском рынке во второй половине июля
- Более 50 населенных пунктов в Якутии окутал дым от лесных пожаров
- Тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ погиб в результате ДТП
- Штрафующие пользователей электросамокатов скауты появились в Некрасовке
- На Кубани ожидается жара в 41 градус
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru