Помощник госсекретаря США посетит беженцев в Молдавии и Польше

Нойес запланировала встречу в Варшаве с руководством Польши и ООН для обсуждения решения гуманитарного кризиса. В Кишиневе она также встретится с представителями местных властей. Кроме того, она должна посетить центр по приему беженцев из Украины.

По данным ООН, с 24 февраля по 10 апреля более 4,54 млн человек выехали из Украины в соседние страны.

