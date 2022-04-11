Помощник госсекретаря США посетит беженцев в Молдавии и Польше

Помощник госсекретаря Соединенных Штатов по делам народонаселения, беженцев и миграции Джульетта Вальс Нойес посетит Польшу и Молдавию для обсуждения ситуации с беженцами из Украины. Визит продлится с 12 по 15 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа США.

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Нойес запланировала встречу в Варшаве с руководством Польши и ООН для обсуждения решения гуманитарного кризиса. В Кишиневе она также встретится с представителями местных властей. Кроме того, она должна посетить центр по приему беженцев из Украины.

По данным ООН, с 24 февраля по 10 апреля более 4,54 млн человек выехали из Украины в соседние страны.

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ФОТО: Pixabay
ТЕГИ:Госдеп СШАМолдавияПольшаБеженцы Из Украины
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