Москва рассчитывает на скорейшие переговоры с США по вопросу безопасности
Москва рассчитывает на скорейшие переговоры с властями США по проектам безопасности, которые были предложены Россией. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
По словам Захаровой, Россия объяснила логику своего подхода к вопросам мировой стабильности и передала США соответствующие документы. Она также отметила, что данный вопрос является критически важным для сохранения мира.
Накануне МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно договору, страны НАТО обязуются исключить присоединение к альянсу Украины и дальнейшее расширение, США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР.
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