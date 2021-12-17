Москва рассчитывает на скорейшие переговоры с США по вопросу безопасности

По словам Захаровой, Россия объяснила логику своего подхода к вопросам мировой стабильности и передала США соответствующие документы. Она также отметила, что данный вопрос является критически важным для сохранения мира.

Накануне МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно договору, страны НАТО обязуются исключить присоединение к альянсу Украины и дальнейшее расширение, США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР.

