Пользователи Twitter раскритиковали Шольца за слова о Путине
Пользователи Twitter раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца за пост с обвинениями в адрес президента России Владимира Путина.
Ранее Шольц написал, что действия российского лидера «ставят под вопрос глобальный мировой порядок» и призвал Китай «оказать влияние» на РФ, чтобы противостоять Путину в украинском вопросе.
Позиция канцлера ФРГ возмутила юзеров. Они назвали Шольца «позором Германии», указали на «лживость» политики Берлина и «безоговорочное бездействие немецких политиков».
«Россия защищает свои законные права и интересы. Китай изо всех сил старается обеспечить мир во всем мире, но именно США вмешиваются во внутренние дела других стран», — подчеркнул пользователь chlorine.
Кроме того, в Сети указали, что Германии следует прекратить санкции против России, если ФРГ «хочет иметь хорошую зиму».
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