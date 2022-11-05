Пользователи Twitter раскритиковали Шольца за слова о Путине

Ранее Шольц написал, что действия российского лидера «ставят под вопрос глобальный мировой порядок» и призвал Китай «оказать влияние» на РФ, чтобы противостоять Путину в украинском вопросе.

Позиция канцлера ФРГ возмутила юзеров. Они назвали Шольца «позором Германии», указали на «лживость» политики Берлина и «безоговорочное бездействие немецких политиков».

«Россия защищает свои законные права и интересы. Китай изо всех сил старается обеспечить мир во всем мире, но именно США вмешиваются во внутренние дела других стран», — подчеркнул пользователь chlorine.

Кроме того, в Сети указали, что Германии следует прекратить санкции против России, если ФРГ «хочет иметь хорошую зиму».

