Полянский заявил о риске прямого столкновения НАТО и России

«Не нам оценивать вероятность этого сценария. Мы много раз предупреждали, что ситуация весьма опасная и есть большой риск прямого столкновения между РФ и НАТО», — отметил дипломат, комментируя заявление журналиста Такера Карлсона о возможности военного противостояния Вашингтона и Москвы в 2024 году.

Полянский указал, что Североатлантический альянс вовлечен в конфликт на Украине, нет гарантии, что блок не посылает туда своих военных и не использует их в «определенных действиях» в рамках кризиса. Также первый зампостпреда заявил, что США на протяжении многих лет известны как «разжигатели войны». Как отметил дипломат, может быть много ситуаций и регионов мира, где потенциальные действия Вашингтона спровоцируют «горячий конфликт» между США и Россией или Китаем.

Ранее Такер Карлсон заявил, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена в 2024 году начнет полномасштабную войну с Россией, чтобы сохранить власть в стране, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

