Полянский заявил о риске прямого столкновения НАТО и России
Действия США могут привести к прямому противостоянию России и НАТО, считает первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Об этом он заявил в прямом эфире в социальной сети X (ранее Twitter).
«Не нам оценивать вероятность этого сценария. Мы много раз предупреждали, что ситуация весьма опасная и есть большой риск прямого столкновения между РФ и НАТО», — отметил дипломат, комментируя заявление журналиста Такера Карлсона о возможности военного противостояния Вашингтона и Москвы в 2024 году.
Полянский указал, что Североатлантический альянс вовлечен в конфликт на Украине, нет гарантии, что блок не посылает туда своих военных и не использует их в «определенных действиях» в рамках кризиса. Также первый зампостпреда заявил, что США на протяжении многих лет известны как «разжигатели войны». Как отметил дипломат, может быть много ситуаций и регионов мира, где потенциальные действия Вашингтона спровоцируют «горячий конфликт» между США и Россией или Китаем.
Ранее Такер Карлсон заявил, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена в 2024 году начнет полномасштабную войну с Россией, чтобы сохранить власть в стране, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru