Полянский: США отложили в долгий ящик идею введения санкций против России

США отложили идею введения санкций в отношении России, считает первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«Да, я думаю, что они пока отложили этот инструмент санкций в долгий ящик», - отметил дипломат.

По мнению Полянского, Вашингтону во многом «очень трудно найти что-то» для ограничения.

Между тем СМИ сообщили, что США подготовили новые антироссийские санкции, которые касаются в том числе банковской и энергетической сфер, но неясно, одобрит ли эти ограничения американский президент Дональд Трамп.

