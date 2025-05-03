Полянский: США отложили в долгий ящик идею введения санкций против России
США отложили идею введения санкций в отношении России, считает первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
«Да, я думаю, что они пока отложили этот инструмент санкций в долгий ящик», - отметил дипломат.
По мнению Полянского, Вашингтону во многом «очень трудно найти что-то» для ограничения.
Между тем СМИ сообщили, что США подготовили новые антироссийские санкции, которые касаются в том числе банковской и энергетической сфер, но неясно, одобрит ли эти ограничения американский президент Дональд Трамп.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Полянский: США отложили в долгий ящик идею введения санкций против России
- Китай стал одним из главных поставщиков мяса в Россию
- В Челябинской области четыре человека погибли при пожаре в частном доме
- СМИ: Трамп пропустит саммит НАТО, если блок не повысит расходы на оборону
- Дзюба установил рекорд по победным голам в чемпионате РФ
- В Китае при крушении вертолета погиб человек
- Минобороны: ПВО уничтожила 170 украинских беспилотников
- В Пекине прошла акция «Бессмертный полк»
- ВСУ атаковали Новороссийск дронами, безэкипажными катерами и ракетами
- В штате Гоа в Индии в давке у храма погибли шесть человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru