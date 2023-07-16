Полянский пообещал Западу сюрпризы на заседании СБ ООН по Украине

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский пообещал западным странам сюрпризы на заседании Совбеза ООН по Украине 17 июля. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Нам есть что сказать. Будут и сюрпризы, раскрывать их здесь пока не стоит», - отметил дипломат.

Полянский предупредил, что Запад собирается сделать из заседания антироссийское шоу.

В ООН ранее сообщили, что получили подтверждения о 75 случаях произвольного задержания гражданских лиц на Украине. По словам верховного комиссара организации по правам человека Фолькера Тюрка, силовики угрожали задержанным и прибегали к пыткам, передает «Радиоточка НСН».

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