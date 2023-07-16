Полянский пообещал Западу сюрпризы на заседании СБ ООН по Украине

«Нам есть что сказать. Будут и сюрпризы, раскрывать их здесь пока не стоит», - отметил дипломат.

Полянский предупредил, что Запад собирается сделать из заседания антироссийское шоу.

В ООН ранее сообщили, что получили подтверждения о 75 случаях произвольного задержания гражданских лиц на Украине. По словам верховного комиссара организации по правам человека Фолькера Тюрка, силовики угрожали задержанным и прибегали к пыткам, передает «Радиоточка НСН».

