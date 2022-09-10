Полянский: Не существует механизма лишения России права вето в Совбезе ООН

Как отметил дипломат, чтобы лишить Россию права вето, придется подрывать основы ООН и фактически выстраивать организацию заново, без участия Москвы.

«Я даже не могу себе представить, как этот процесс может выглядеть без полного разрушения всех основ современных международных отношений, это все понимают», — цитирует Полянского РИА Новости.

