Полянский: Не существует механизма лишения России права вето в Совбезе ООН

Механизма отбора права вето России в Совете безопасности ООН не существует. Об этом заявил зампостпреда РФ в международной организации Дмитрий Полянский.

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Как отметил дипломат, чтобы лишить Россию права вето, придется подрывать основы ООН и фактически выстраивать организацию заново, без участия Москвы.

«Я даже не могу себе представить, как этот процесс может выглядеть без полного разрушения всех основ современных международных отношений, это все понимают», — цитирует Полянского РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:РоссияООНСовбез ООН
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