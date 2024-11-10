Польский премьер Туск перенес операцию и не будет исполнять полномочия до 13 ноября

Глава правительства Польши Дональд Туск не будет исполнять свои обязанности на этом посту до среды, 13 ноября. В пресс-центре кабинета министров республики заявили, что это связано с перенесенной политиком медицинской операцией.

Какого характера была эта операция, не уточнялось. В пресс-центре отметили, что медицинская процедура носила плановый характер.

Туск не исключил скорое определение даты прекращения огня на Украине

Вернуться к исполнению своих обязанностей на посту премьер-министра Дональд Туск планирует в среду, 13 ноября. Будет ли он участвовать в мероприятиях по случаю Дня независимости Польши, который отмечается 11 ноября, ведомство не сообщило.

9 ноября польский премьер анонсировал американскую декларацию о прекращении огня на Украине. По словам Туска, такой документ администрация Белого дома может обнародовать уже в ближайшие дни, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ОперацияДональд ТускПольша

Горячие новости

Все новости

партнеры