Польский премьер Туск перенес операцию и не будет исполнять полномочия до 13 ноября
Глава правительства Польши Дональд Туск не будет исполнять свои обязанности на этом посту до среды, 13 ноября. В пресс-центре кабинета министров республики заявили, что это связано с перенесенной политиком медицинской операцией.
Какого характера была эта операция, не уточнялось. В пресс-центре отметили, что медицинская процедура носила плановый характер.
Вернуться к исполнению своих обязанностей на посту премьер-министра Дональд Туск планирует в среду, 13 ноября. Будет ли он участвовать в мероприятиях по случаю Дня независимости Польши, который отмечается 11 ноября, ведомство не сообщило.
9 ноября польский премьер анонсировал американскую декларацию о прекращении огня на Украине. По словам Туска, такой документ администрация Белого дома может обнародовать уже в ближайшие дни, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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