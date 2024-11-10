Польский премьер Туск перенес операцию и не будет исполнять полномочия до 13 ноября

Глава правительства Польши Дональд Туск не будет исполнять свои обязанности на этом посту до среды, 13 ноября. В пресс-центре кабинета министров республики заявили, что это связано с перенесенной политиком медицинской операцией.



Какого характера была эта операция, не уточнялось. В пресс-центре отметили, что медицинская процедура носила плановый характер.