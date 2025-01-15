Польский премьер пообещал ускорить переговоры о членстве Украины в Евросоюзе

Соответствующее заявление польский премьер сделал в ходе совместной пресс-конференции в Варшаве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По данным агентства, для членства Украины в Евросоюзе следует завершить 35 переговорных этапов. Поскольку конфликт на Украине продолжается, процесс вступления, по всей видимости, продлится годы, конечный результат пока что представляется отдаленной перспективой.

Ранее спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Петр Мареш заявил, что начнет готовить Киев к вступлению в Евросоюз. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

